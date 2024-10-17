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Çorum'daki Minibüs ve Tanker Kazasında Can Kaybı ve Yaralılar

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile tanker çarpıştı, 1 ölü, 18 yaralı var.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:28
Çorum'daki Minibüs ve Tanker Kazasında Can Kaybı ve Yaralılar

Çorum'da Trajik Kaza: 1 Ölü, 18 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile zift yüklü bir tanker çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen kazada, Rıza Onar yönetimindeki 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile Kemal Çam tarafından kullanılan 19 AEY 959 plakalı işçi taşıyan minibüs, Tokat-Ankara kara yolunun Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

Olay Sonrası Müdahale

Kazanın ardından, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada hayatını kaybeden işçinin kimliği henüz belirlenemedi. Yaralılardan çoğunun yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Yaralıların Tedavisi

Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara müdahale edilmiştir.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması...

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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