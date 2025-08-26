Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit'in Cesedi Bulundu

10 günlük aramanın ardından Sakarya Mahallesi'ne yakın Tünel mevkisinde bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde, ailesinin 10 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinden 16 Ağustos'ta ayrıldıktan sonra dönmeyen Babayiğit'in cesedi, İskilip-Tosya kara yolu Tünel mevkisindeki sarp kayalıklarda bulundu.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından cenaze, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morgu'na kaldırılacak.

Arama-kurtarma çalışmalarına İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar ile birlikte Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Samsun, Yozgat ve Çankırı AFAD müdürlüklerinden uzmanlar, AFAD gönüllüleri ve İskilip Belediyesi görevlileri katıldı. Ekipler, kaybolduğu tarihten itibaren 10 gün boyunca arama çalışması yürütmüştü.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.