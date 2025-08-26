DOLAR
41,02 -0,06%
EURO
47,81 -0,27%
ALTIN
4.455,94 -0,49%
BITCOIN
4.531.082,05 -0,71%

Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit'in Cesedi Bulundu

İskilip'te 10 gün süren arama sonrası 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit'in, 16 Ağustos'ta ayrıldığı evine yakın Tünel mevkisindeki sarp kayalıklarda cansız bedeni bulundu.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 14:22
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit'in Cesedi Bulundu

Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit'in Cesedi Bulundu

10 günlük aramanın ardından Sakarya Mahallesi'ne yakın Tünel mevkisinde bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde, ailesinin 10 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya Mahallesi'ndeki evinden 16 Ağustos'ta ayrıldıktan sonra dönmeyen Babayiğit'in cesedi, İskilip-Tosya kara yolu Tünel mevkisindeki sarp kayalıklarda bulundu.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından cenaze, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morgu'na kaldırılacak.

Arama-kurtarma çalışmalarına İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar ile birlikte Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Samsun, Yozgat ve Çankırı AFAD müdürlüklerinden uzmanlar, AFAD gönüllüleri ve İskilip Belediyesi görevlileri katıldı. Ekipler, kaybolduğu tarihten itibaren 10 gün boyunca arama çalışması yürütmüştü.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel, Afyonkarahisar'da İpek Elif Atayman'ı Ziyaret Etti
2
Kuzeybatıda Kuvvetli Rüzgar Uyarısı — Sıcaklıklar Güney ve Doğuda Normallerin Üzerinde
3
Edirne'de Demirhanlı Göleti Kuraklıkla Tükeniyor
4
YKS'de Türkiye 328'incisi Reyhan Özcan, Türk Kızılay Desteğiyle Koç Üniversitesi'ne Tam Burslu Yerleşti
5
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak
6
TTK Başkanı Özgen: 22 Ciltlik Selçuklu Külliyatı Önümüzdeki İki Yılda Okuyucuyla Buluşacak
7
Adana Feke'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor