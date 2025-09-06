DOLAR
Çorum Laçin'de 19 DY 827 Plakalı Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde 19 DY 827 plakalı otomobil Kırkdilim mevkiinde devrildi; sürücü Alaattin T. ve Hatice T. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 02:03
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 02:03
Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen kazada, Alaattin T. idaresindeki 19 DY 827 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde yol kenarına devrildi.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan Hatice T., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

