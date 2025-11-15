Çorum Sungurlu'da Tır Otomobili Sıkıştırdı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın otomobili sıkıştırdığı kazada 1 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:49
Kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi

Çorum’un Sungurlu ilçesi sınırlarında, Çorum-Ankara karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana gelen kazada bir tır aynı yönde ilerleyen bir otomobili sıkıştırdı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü F.H. olan 33 BPP 82 plakalı tır, yolda ilerleyen ve sürücüsü M.G. olan 35 ADS 151 plakalı otomobili sıkıştırdı. Kontrolden çıkan otomobil, tırın kupa kısmının arka tekerleğine çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu konumunda bulunan M.G. yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

