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Çorum Tarihinde Yeni Bir Olay: Silahlı Kavga İki Yaralı

Çorum'da bir kahvehanede çıkan silahlı kavga sonucunda iki kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma operasyon başlattı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 03:34
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 03:34
Çorum Tarihinde Yeni Bir Olay: Silahlı Kavga İki Yaralı

Çorum'un İskilip İlçesinde Silahlı Kavga: İki Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kurusaray köyünde bulunan bir kahvehanede, Cengiz K. (55) ile Selman A. (23) arasında çıkan tartışma, silahlı bir kavgaya dönüştü.

Olay, Cengiz K.'nın, tartışma esnasında tabancasıyla Selman A.'ya ateş etmesiyle başladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Cengiz K., yaralı olarak kalan Selman A. ve kahvehanede bulunan Sercan Y. (39)'yi vurdu.

Durumu ihbar eden vatandaşlar sayesinde, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sercan Y., burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Cengiz K.'yı yakalamak için geniş çaplı çalışmalar başlattı. Olayla ilgili soruşturma süreci devam etmektedir.

Çorum’un İskilip ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

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