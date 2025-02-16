ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen Hayatını Kaybetti

Çukurova Üniversitesi'nde Acı Kaybın Ardından

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, 12 Şubat tarihinde yapılan endoskopi sonrasında fenalaşarak yoğun bakıma alındı. 47 yaşındaki Delen, hastanede hayatını kaybetti.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Delen’in sıradan bir endoskopi operasyonu için hastaneye gittiğini ancak sonrasında komplikasyonlar geliştiğini belirtti. Beriş, Delen'in hastaneye ikinci başvurusunun ardından acil tıbbi müdahale gerektiğini ifade etti.

Cenaze Törenine Katılım Yoğundu

Delen'in cenaze töreni Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlendi. Törene, eşi Oğuzhan Delen, yakınları ve birçok siyasetçi katıldı. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gibi isimler de Delen'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Rektör Beriş'ten Başsağlığı Mesajı

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Delen’in işinde özverili ve başarılı bir emekçi olduğunu dile getirerek, ailesine ve tüm sevdiklerine başsağlığı diledi. “Çok iyi bir eş ve anneydi. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.” dedi.

İnceleme ve Soruşturma Başlatılacak

Beriş, olayla ilgili yasal sürecin başladığını ve hukuki incelemelerin yapılacağını açıkladı. Gerekli bildirimlerin savcılığa ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştırıldığını belirten Beriş, herhangi bir ihmal varsa gerekli müeyyidelerin uygulanacağını vurguladı. “Kamuoyunu bu süreçle ilgili bilgilendireceğiz.” dedi.

Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Delen için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Delen için Kabasakal Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.