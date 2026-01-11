Çukurca'da Gözyaşı Kanalı Ameliyatları Başladı

İleri düzey göz tedavisi artık ilçede

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesi, göz hastalıkları alanında önemli bir adım atarak ileri düzey tedavi ve cerrahi uygulamaları başarıyla devreye aldı.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Özdemir liderliğinde, gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının tanı ve tedavisine yönelik ileri cerrahi girişimler yapılmaya başlandı. Bu sayede hastalar, artık il dışındaki ileri merkezlere sevk edilmeden kendi ilçelerinde tedavi olma imkânına kavuştu.

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte, hastalar ve yakınları için zaman ve maliyet açısından önemli kolaylık sağlandı, erişilebilir sağlık hizmetleri güçlendi.

Son olarak, tanısı bulunan 3 yaşındaki bir kız çocuğuna Ritleng Mono-K tüpü kullanılarak gözyaşı yolları entübasyonu işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Yapılan müdahalenin ardından hastanın klinik takibinin sorunsuz şekilde devam ettiği bildirildi.

Çukurca Devlet Hastanesi, gözyaşı kanalı tıkanıklıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir merkez olma yolunda ilerlerken, sunulan bu yeni hizmetler bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor ve ilçede verilen sağlık hizmetlerinin niteliğini artırıyor.

