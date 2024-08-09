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Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:36
Çukurova Uluslararası Havalimanı Açılıyor

Çukurova Uluslararası Havalimanı Hizmete Giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın resmi açılışını yapmaya hazırlanıyor.

Ulaşımda Yeni Bir Dönem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çukurova Uluslararası Havalimanı, yarın itibarıyla halkımıza hizmet verecek" ifadelerine yer verildi.

Bölgeye Katkıları

Havalimanı, Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde gibi illere yakın konumda olup, bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üzerinde vatandaş için önemli bir ulaşım noktası olacak. Açılış duyurusunda, havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 9 milyon olarak belirlendiği vurgulandı.

Modern Altyapı ve Kapasite

Çukurova Uluslararası Havalimanı, 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir ana piste sahip. Ayrıca, 48 uçak kapasiteli apronu ve 62 bin metrekarelik bir kargo apronu bulunuyor.

Tasarımında tarım ve teknoloji unsurlarının birleştirildiği bu dev proje, Türkiye’nin uluslararası hava trafiğinde yeni bir kapı açması hedefleniyor.

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