DOLAR
34,28 -0,12%
EURO
37,19 -0,13%
ALTIN
3.010,87 -0,02%
BITCOIN
2.332.712,83 0,25%

Cuma Hutbesi'nde Teröre Karşı Birlik Mesajı

Cuma hutbesinde terörle mücadelede birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı ve vatan müdafaasının önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:22
Cuma Hutbesi'nde Teröre Karşı Birlik Mesajı

Cuma Hutbesinde Teröre Karşı Birlik Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde, terör ve tehditlere karşı İslam kardeşliğinin önemi vurgulandı. "Etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bugünlerde bize düşen İslam kardeşliğini esas alarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir." ifadesi dikkat çekici bir mesaj oldu.

Vatan Müdafaası Mukaddestir

"Vatan Müdafaası Mukaddestir" teması ile okunan hutbede, Hazreti Muhammed'in hadislerinden yola çıkarak vatan korumanın kutsallığına değinildi. Bu mücadelede can veren şehitlerin Allah katında sonsuz nimetlere ulaşacakları belirtildi.

Vatanı Korumanın Tanımı

Vatan müdafaası, sadece toprakları korumaktan ibaret olmadığına vurgu yapılan hutbede; "Vatan müdafaası, dinimizi, canımızı, malımızı, namusumuzu ve neslimizi her türlü tehlikeden korumaktır. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına almak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek için gayret göstermektir." denildi.

Kirli Tuzaklar Boşa Çıkacak

Malazgirt, Çanakkale ve Milli Mücadele örnekleri verilerek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemize ve aziz milletimize karşı kurulan kirli tuzaklar boşa çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kast eden hainlerin asla başarılı olamayacakları vurgulandı.

Birlik ve Beraberlik

Hutbede, "Etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bugünlerde bize düşen İslam kardeşliğini esas alarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir." denildi. İlave olarak, Türkiye'ye yönelik kirli oyunların önleneceği ifade edildi.

Şehitler Anıldı

Son olarak, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anılarak, Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dilendi.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa'da Müslüman Olmanın Zorluğu: Ayrımcılık ve Nefret Söylemi Artıyor
2
Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Süregelen Protestolar
3
Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
4
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuruları Başladı
5
Rize'de Heyelan İncelemesi: Milletvekili Avcı, Derecik Köyü'nde Durumu Değerlendirdi
6
Bakan Güler'den Kritik Mesajlar: Türkiye Hiçbir Tehdide Boyun Eğmeyecek
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan SAHA EXPO 2024 Açıklamaları

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu