Cuma Hutbesi'nde Teröre Karşı Birlik Mesajı

Cuma Hutbesinde Teröre Karşı Birlik Çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde, terör ve tehditlere karşı İslam kardeşliğinin önemi vurgulandı. "Etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bugünlerde bize düşen İslam kardeşliğini esas alarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir." ifadesi dikkat çekici bir mesaj oldu.

Vatan Müdafaası Mukaddestir

"Vatan Müdafaası Mukaddestir" teması ile okunan hutbede, Hazreti Muhammed'in hadislerinden yola çıkarak vatan korumanın kutsallığına değinildi. Bu mücadelede can veren şehitlerin Allah katında sonsuz nimetlere ulaşacakları belirtildi.

Vatanı Korumanın Tanımı

Vatan müdafaası, sadece toprakları korumaktan ibaret olmadığına vurgu yapılan hutbede; "Vatan müdafaası, dinimizi, canımızı, malımızı, namusumuzu ve neslimizi her türlü tehlikeden korumaktır. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına almak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek için gayret göstermektir." denildi.

Kirli Tuzaklar Boşa Çıkacak

Malazgirt, Çanakkale ve Milli Mücadele örnekleri verilerek, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemize ve aziz milletimize karşı kurulan kirli tuzaklar boşa çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kast eden hainlerin asla başarılı olamayacakları vurgulandı.

Birlik ve Beraberlik

Hutbede, "Etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bugünlerde bize düşen İslam kardeşliğini esas alarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir." denildi. İlave olarak, Türkiye'ye yönelik kirli oyunların önleneceği ifade edildi.

Şehitler Anıldı

Son olarak, Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler anılarak, Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dilendi.