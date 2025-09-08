Cumhur İttifakı Kahire'de Mısırlı Yetkililerle Görüştü — Refah Sınır Kapısı Ziyareti Öncesi

Cumhur İttifakı Heyeti Kahire'de Mısırlı Yetkililerle Görüştü

Refah Sınır Kapısı ziyareti öncesi üst düzey temaslar

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığındaki, AK Parti, MHP ve BBP temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik heyet, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmek üzere geldiği Kahire'de Mısırlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Heyet, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım iddiaları ve oluşan insani krize dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ziyaret öncesinde temaslarda bulundu. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı öncülüğündeki heyet, ilk olarak Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Karim Darwish ile bir araya geldi.

Daha sonra Mısır Arap Cumhuriyeti Senatosu'nu ziyaret eden heyet, Senato Dışişleri, Arap ve Afrika İşleri Komisyonu Başkanı Hazem Mohamed Suleiman Omar ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde taraflar, Gazze'deki insanlık krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temasların ardından Kahire'den ayrılan heyet, El-Ariş Havalimanı'na ulaşarak Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ile bir araya geldi ve bölgeye ilişkin bilgi aldı.

Heyette kimler vardı?

Görüşmelere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ömer İleri, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcıları Zeynep Yıldız ve Orhan Ateş, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ile bazı AK Parti'li milletvekilleri katıldı.

Heyette ayrıca MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin de yer aldı.

Buradaki temaslarını tamamlayan heyet, Refah Sınır Kapısı'na ulaşmak üzere, üzerinde 'İnsanlık seferi' pankartları bulunan araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.