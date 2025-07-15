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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Tarihimizin En Kritik Dönemlerinden Biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un tarihimizdeki önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz Gecesi Tarihimizin En Kritik Dönemlerinden Biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesinin hem devlet hem de millet için büyük bir sınav olduğunu vurgulayarak, "Alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu" dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz'un, Türkiye'nin bağımsızlığını savunma ve demokratik değerlerini koruma adına verilen bir mücadele olduğunu ekleyerek, milletin azmi sayesinde bu hain girişimin engellendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı.

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