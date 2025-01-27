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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret eden N.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Eden Kişi Tutuklandı

Sosyal Medyada Hakaret

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya paylaşımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret eden bir kişinin tutuklandığını duyurdu.

N.K. Adlı Şahsın Tutuklanması

EGM'nin yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında yayımlanan bir sokak röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine yönelik hakaret ve iftira içeren sözler sarf eden kişinin N.K. olduğu tespit edilmiştir.

Adli Süreç Başlatıldı

Açıklamada, "Şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Cumhurbaşkanına hakaret suçundan adli tahkikat başlatılmış ve şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır," ifadelerine yer verildi.

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