Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Karakuş Ailesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da Ziyaretlerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'daki BAYKAR Konutları'nda yaşayan Karakuş ailesini ziyaret ederek, bölgede esnafa da destek olmak amacıyla Turgut Reis Mahallesi'ndeki ticaret merkezine yöneldi.

Deprem Töreninin Ardından Esnaf Ziyareti

Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremler'in ikinci yılı kapsamında Adıyaman'da düzenlenen anma töreninin ardından, yerel esnafa moral ziyaretinde bulundu.

Karakuş Ailesi ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı, depremzedeler için inşa edilen BAYKAR Konutları'nda ikamet eden Karakuş ailesi ile evlerinde buluştu. Abdullah Karakuş ve Mukaddes Karakuş çiftini ziyaret eden Erdoğan, aile üyeleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Yanında Bakanlar ve Selçuk Bayraktar Bulundu

Ziyareti sırasında Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.