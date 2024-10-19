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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Dolmabahçe'de kabul etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'un Görüşmesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirilen kabul toplantısını başlattı.

Görüşmenin Detayları

Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen bu özel görüşme, basına kapalı olarak sürmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u (solda) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağda) da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u (solda) kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (sağ 2) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın (sağda) da yer aldı.

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