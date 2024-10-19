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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Dolmabahçe'de kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz ile Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde Önemli İsimler Yer Aldı

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Çalışma Yemeği İle Devam Etti

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Scholz, bir çalışma yemeği gerçekleştirdi.

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