Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Temsilcilerini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın Temsilcilerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ile bir araya geldi.

Önemli Bir Toplantı

Toplantıda, Batı Trakya'daki Türk azınlığın durumu ve sorunları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili, "Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul ettim" ifadelerini paylaştı.

Görüşmenin Önemi

Bu buluşma, Batı Trakya Türk Azınlığı'nın hak ve çıkarlarının korunması açısından büyük bir önem taşıyor.