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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze ve Kıbrıs Konusunu Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki insani kriz ve Kıbrıs'ın durumu üzerine BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze ve Kıbrıs Konusunu Görüştü

Erdoğan ve Guterres Arasındaki Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Gazze'deki Durumun Ciddiyeti

Görüşmede, Erdoğan, Gazze'deki insani koşulların kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte daha da kötüleştiğini ve hastalık oranlarının arttığını vurgulayarak, bu durumun acil tıbbi ve insani yardımların artırılmasını gerektirdiğini ifade etti.

İnsanlık İçin Bir Utanç Kaynağı

Erdoğan, Filistin toprakları üzerinde İsrail tarafından yürütülen politikaların, insanlık için yeni bir utanç kaynağı olduğunu bildirdi ve uluslararası topluma İsrail'in uygulamalarını durdurma çağrısında bulundu.

Kıbrıs Meselesi Üzerine Vurgu

Cumhurbaşkanı ayrıca, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü taleplerine dikkat çekerek, federasyon modeli dışındaki çözüm olanaklarının BM himayesinde yapılacak bir toplantıda ele alınabileceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının, Ada'daki gerçekleri dikkate alan bir çözüm için kritik önemde olduğuna vurgu yaptı.

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