Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağrı mitinginde sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde, yerel seçimler öncesinde DEM Parti ve CHP ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Ağrı'da halka seslenen Erdoğan, muhalefet partilerinin Türkiye'nin kalkınma ve demokrasi hedeflerine karşı olduğunu iddia etti ve seçmenleri uyardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile bazı yerlerde işbirliğine girmesine yönelik eleştirilerde bulundu. İşte Erdoğan'ın Ağrı mitingindeki açıklamalarından öne çıkanlar:

"CHP’yi bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler"

Erdoğan, "Şimdi birileri yine çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silahla yaptıklarını bugün gizli ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Bu uğurda baskıların sembolü olan CHP’yi bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Artık demokrasiyle, yönetim biçimiyle tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

"Bunlar için tek önemli şey İstanbul’daki, Brüksel’deki Washington’daki ağababalarından aldıkları emirlerdir"

Cumhurbaşkanı, "Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler İstanbul’da ve diğer başka yerlerde kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarmanın peşindeler. Sizlerin iradesini CHP’nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine hizmet edenler mi yerine getirecek." diyerek devam etti.

"Sıfır sonuçlu siyaset"

Erdoğan, "Dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı ile birlikte hayata geçirelim istiyoruz. Birbirleriyle kavga etmekten, birbirlerine çalım atmaktan ülkeye ve millete dair herhangi bir meseleyi gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi Ayak oyunları olanların vizyonu bu kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın, sonra çarpın bölün, çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan hep sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bunun için biz hep eser ve hizmet diyoruz." şeklinde konuştu.