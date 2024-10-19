Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'daki İslam Düşmanlığına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'daki İslam Düşmanlığını Kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığına dikkat çekti. Özellikle Almanya'da bu durumun ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Avrupa'da maalesef İslam düşmanlığı yaygın şekilde devam ediyor. Almanya'da İslam düşmanlığı yaygın şekilde devam ederken, bunun başını PKK ve FETÖ çekiyor," şeklinde konuştu.

İslam Düşmanlığının Kaynakları

Erdoğan, bu tür olumsuz davranışların toplumlar arasındaki hoşgörüsüzlüğü artırdığını vurguladı ve Avrupa'nın bu durumu ciddiyetle ele alması gerektiğini belirtti.