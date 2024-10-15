Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Güvenlik Konseyi'ne Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cesur Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumun dikkatini çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni hedef aldı.

Gazze'deki İhlaller

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bölgemizin kan deryasına dönüşmesini, Gazze'de sivillerin diri diri yakılmasını daha ne kadar seyredecek?" ifadelerini kullanarak, uluslararası kuruluşların sessizliğine dikkat çekti.

Yüksek Sesle İtiraz yapan Erdoğan, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı ve dünyaya seslenerek adaletin sağlanmasını talep etti.