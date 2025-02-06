Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçilere 250 Milyon Dolar Hibe Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çiftçilere Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım sektörüne önemli bir destek sağlayacaklarını açıkladı. Erdoğan, çiftçilere önümüzdeki 5 yılda toplam 250 milyon dolar hibe vereceklerini duyurdu. Bu destek ile birlikte çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Hibe Programının Detayları

Yapılan açıklamada, verilen hibelerin çeşitli alanlarda kullanılacağı belirtilirken, çiftçilere yönelik yeni projelerin ve destek programlarının da devreye gireceği vurgulandı. Erdoğan, bu girişimlerin, Türkiye'nin tarım politikalarının güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu hibe desteğinin yanı sıra, çiftçilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sunulacağı aktarıldı. Böylece çiftçilerin, tarımda modern yöntemleri benimsemesi teşvik edilecek.