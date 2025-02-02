Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, **Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü** sahibi, kaligrafi sanatçısı **Etem Çalışkan** için taziye mesajı yayımladı. Çalışkan'ın vefatı sonrası üzüntülerini dile getiren Erdoğan, aileye, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.