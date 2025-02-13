Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Mesajı: İslam Dünyasından Dayanışma Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız ve sahipsiz bırakmayacağına yürekten inanıyorum" diyerek, bu dönemde dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İslam Dünyasına Çağrı

Erdoğan’ın mesajı, Gazzelilerin yalnız olmadığını ve uluslararası toplumun bu zor zamanlarında onlara destek olacağı inancını pekiştiriyor. Cumhurbaşkanı, insanlık ittifakının gücünün ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.