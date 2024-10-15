Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan'daki Şiddete Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ve Lübnan Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ile Lübnan'da yaşanan çatışmalara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu bölgelerde hayatını kaybedenler yalnızca çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve masum siviller değil; aynı zamanda insanlığın vicdanıdır, binlerce yıllık ortak birikimidir," ifadelerini kullandı.

İnsanlığın Vicdanı Yaralı

Erdoğan, bu kayıpların yalnızca sayılarla ifade edilemeyecek derecede büyük bir acı olduğunu ve tüm insanlığın bu durumu derin bir şekilde hissetmesi gerektiğini söyledi.