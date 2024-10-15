DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,4 0,14%
ALTIN
2.916,32 0,08%
BITCOIN
2.245.665,35 0,6%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan'daki Şiddete Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki sivil kayıpların insanlık için bir yara olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze ve Lübnan'daki Şiddete Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze ve Lübnan Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze ile Lübnan'da yaşanan çatışmalara ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu bölgelerde hayatını kaybedenler yalnızca çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve masum siviller değil; aynı zamanda insanlığın vicdanıdır, binlerce yıllık ortak birikimidir," ifadelerini kullandı.

İnsanlığın Vicdanı Yaralı

Erdoğan, bu kayıpların yalnızca sayılarla ifade edilemeyecek derecede büyük bir acı olduğunu ve tüm insanlığın bu durumu derin bir şekilde hissetmesi gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fahrettin Altun'un Kamu Diplomasisi Toplantısındaki Açıklamaları
2
Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim'de Trafiğe Açılıyor
3
Lübnan İçin Acil İnsani Yardım Çağrısı
4
Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı
6
Amfibi Deniz Piyadeleri Helikopter ve Tank Piyade İşbirliği Eğitimlerini Tamamladı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Açıklaması

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor