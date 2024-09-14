Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayatını Kaybeden Çocuğa Dair Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapmanın insanlığa yakışmadığını vurguladı.

İnsanlık Sınavı

Erdoğan: "Kimileri, bu trajik olaydan beslenerek insanlıktan çıkabiliyorlar. Bu tür siyaset anlayışını kınıyorum." şeklinde ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı, cenazeler üzerinden yürütülen siyasetin son derece çirkin olduğunu kata verdi.

Toplumsal Hassasiyet

Bu açıklama, toplumsal hassasiyetlerin ön planda olduğu bir dönemde, yaşanan acıların nasıl istismar edildiğine dair önemli bir uyarı niteliği taşımaktadır.