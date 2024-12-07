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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib Açıklaması: Saldırılar Artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki sivillere yönelik saldırıların artışının son olayları tetiklediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib Açıklaması: Saldırılar Artıyor

Erdoğan: İdlib'deki Saldırılar Endişe Verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib bölgesinde sivillere yönelik artan saldırıların, son yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, bardağı taşıran damla misali etkiler yarattığını vurguladı.

Erdoğan, bu durumun uluslararası toplum ve ilgili ülkeler tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti. İdlib'deki çatışmalar, sivillerin hayatını tehdit eden bir boyuta ulaştı.

Artan Saldırılar ve Son Gelişmeler

Son aylarda, İdlib’de meydana gelen artan saldırılar, yerel halkın kaygılarını derinleştirirken, bölgedeki güvenlik durumunu da kötüleştirmeye devam ediyor.

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