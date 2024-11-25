Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Sözleşmesi Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, muhalefetin iddialarının aksine sözleşmeden çekilme ile kadına yönelik şiddetle mücadele iradesi arasında hiçbir illiyet bağı olmadığını belirtti.

Şiddetle Mücadele Vurgusu

Erdoğan, sözleşmeden çekiliş sürecinin yanlış bir algı olduğunu ve bu durumun kadına yönelik şiddetle mücadelesini etkilemeyeceğini ifade etti. Ayrıca, şiddetle mücadelede kararlılıklarının sürdüğünü vurguladı.

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