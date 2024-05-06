Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, milli savaş uçağı KAAN’ın başarısından, ekonomik gelişmelere, terörle mücadeleden dış politikaya kadar birçok konuda önemli bilgiler verdi.



Milli Savaş Uçağı KAAN Yeniden Gökyüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli savaş uçağı KAAN’ın ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladığını ve bu gelişmenin Türkiye’nin savunma sanayii açısından gurur verici olduğunu belirtti.

Afrika ile Ticaret Hacmi Artıyor Türkiye’nin Afrika kıtası ile ticaret hacminin 37 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Erdoğan, Türkiye mezunlarının bu başarıda büyük rol oynadığını vurguladı.

Eğitimde Uluslararası Başarı Türkiye’nin uluslararası öğrenci hareketliliğindeki payının arttığını ve 198 ülkeden 340 bin öğrencinin Türkiye’de eğitim gördüğünü ifade etti.

Irkçılığa ve Nefret Suçlarına Karşı Mücadele Sosyal medyada körüklenen ırkçılık ve nefret suçlarına karşı devletin kurumlarının gerekeni yapacağını ve bu tür faaliyetlere izin verilmeyeceğini söyledi.

Terörle Mücadelede Kararlılık Cumhurbaşkanı, PKK’nın terör örgütü olarak ilan edilmesinin önemine değindi ve Irak ve Suriye’deki operasyonlarla terör örgütünün manevra alanının daraltıldığını belirtti.

İsrail ve Hamas Arasındaki Ateşkes Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, İsrail’den de benzer bir adım beklediğini ve Batılı aktörlere İsrail yönetimine baskı yapma çağrısında bulundu.

Ekonomide İstikrar ve Büyüme Enflasyonu tek haneye düşürme konusunda kararlı olduklarını ve ekonomi politikalarında popülizme meyil etmediklerini ifade etti. Turizm gelirlerindeki artış ve cari açığın gerilemesi gibi ekonomik başarıları paylaştı.

Kamuda Tasarruf Tedbirleri Kamuda taşıt, haberleşme, eğitim ve seyahat alanlarında tasarruf tedbirlerinin alınacağını duyurdu.

Öğretmen Atamaları Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen atamalarına ilişkin takvimini yakında açıklayacağını bildirdi.