Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası'nda Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılışında Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda 'Şahsiyet inşası yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir.' dedi. Erdoğan, toplumun temelinin ahlaki değerler ve erdemle şekillendiğine dikkat çekerek, 'Güçlü şahsiyetler, sağlam bir toplumun teminatıdır.' ifadesini kullandı.

Peygamber Efendimizin Rolü

Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan, Hz. Ayşe'nin Hazreti Muhammed'i 'Yürüyen Kur'an' olarak tanımladığını hatırlattı. Kur'an-ı Kerim'in insanlık için kurtuluş reçetesi olduğunu belirten Erdoğan, 'Muhammed Mustafa'nın hayatı da insanlığın yolunu aydınlatan bir meşaledir.' dedi.

Sosyal Dayanışmanın Önemi

Erdoğan, bir manevi diriliş fırsatı olarak gördükleri bu dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenleyeceği programlarla birlik ve beraberlik ruhunun güçleneceğini ifade etti. 'Şahsiyetimizi yeniden inşa edeceğiz' diyen Cumhurbaşkanı, bu çabaların toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Manevi Çöküşe Dikkat Çekti

Erdoğan, Türkiye'nin son iki yüzyılda çok yönlü bir kuşatmaya maruz kaldığını belirterek, 'Bu milletin iman kalesini çökertmek isteyenler, yıllardır saldırılarına devam ediyor.' dedi. Cami kapıları, Kur'an-ı Kerim ve ahlaki değerler üzerinde yapılan saldırıları eleştiren Erdoğan, medya ve siyasetin de bu projede kullanıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, bu süreçte karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek ve milli değerleri korumak için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.