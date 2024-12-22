Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki Helikopter Kazası İçin Başsağlığı Mesajı

Erdoğan'dan Acı Kayba Başsağlığı

Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucunda 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği haberi ülke genelinde derin bir üzüntü yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu trajik olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

“Yüreklerimizi Dağladı”

Erdoğan yaptığı açıklamada, “Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Her zaman zor anlarda birlikte olarak, duygu ve düşüncelerimizi paylaştığımız bu süreçte, sağlık çalışanlarına olan saygı ve minnetimiz bir kat daha artmıştır.