Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NBC News'a Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NBC News Röportajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan NBC News kanalına yaptığı açıklamalarda, Filistin meselesinin derin tarihine ve Gazze'deki mevcut duruma dikkat çekti.

Filistin İle İlgili Açıklamalar

Erdoğan, "1947’li yıllardan itibaren Filistin, topraklarını kaybede kaybede geldi. Burada kaç Filistinli şehit edildi, ne kadarı yaşamını yitirdi, bunların perde arkasını incelemek gerekiyor." dedi. Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Erdoğan, NBC News muhabiri Keir Simmons'a özel bir röportaj verdi.

Hamas Nedir?

Hamas'ın terörist bir grup olup olmadığına dair bir soru üzerine Erdoğan, "Ben asla Hamas’ı terör örgütü olarak nitelendirmedim. Hamas, topraklarını koruma çabası içerisinde olan bir direniş grubudur," şeklinde yanıt verdi.

7 Ekim Olaylarının Önemi

Erdoğan, 7 Ekim'de yaşananlarla ilgili olarak, bu sürecin öncesinde Filistin halkının maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. "Perde arkasını incelediğimizde, bu şartları hazırlayan nedenleri anlamak lazım" dedi.

Ukrayna ve NATO İlişkisi

Röportajın bir diğer önemli bölümü ise Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuydu. Erdoğan, "Amerika, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı vermeliyiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, karar verme sürecinin çok dikkatli incelenmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, Simmons'ın "Bu konuda karar verdiniz mi?" sorusuna Erdoğan, "Hayır." şeklinde yanıt verdi.