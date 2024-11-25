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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Hükümetine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetini kadın ve çocukları hedef alan katliamlar gerçekleştirmekle suçladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu Hükümetine Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu Hükümeti Seri Katiller Gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu için sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti, öldürmekten zevk alan seri katiller gibi her gün onlarca kadını, çocuğu, yaşlıyı, bebeği hunharca katlediyor" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı bir tepki olarak gündeme geldi. Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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