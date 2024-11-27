DOLAR
34,65 -0,02%
EURO
36,46 -0,2%
ALTIN
2.951,44 -0,72%
BITCOIN
3.236.830,06 -2,07%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordumuzun Onuru İçin Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orduya yönelik siyasi provoke girişimlerine sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordumuzun Onuru İçin Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ordunun Önemi Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin göz bebeği olarak nitelendirdiği ordunun yıpratılmasına ve siyasi emeller uğruna provoke edilmesine karşı kesin bir duruş sergiledi. Erdoğan, 'Milletimizin göz bebeği olan ordumuzun yıpratılmasına da siyasi emeller uğruna provoke edilmesine de eyvallah demeyiz' ifadeleriyle bu konuda ne denli kararlı olduklarını vurguladı.

Ordunun Gücü ve Bağlılığı

Erdoğan'ın bu açıklaması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplum içindeki yerini ve gücünü pekiştirirken, ayrıca kamuoyuna da derin bir mesaj iletmiş oldu. Ordunun, milletin güvenliğini sağlama konusundaki önemine dikkat çeken lider, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak toplumsal dayanışmanın önemini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Mesajı: 'Başını Ezmeye Devam Edeceğiz'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör Duvarını Yıkacağız
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli ile Mutabakat Vurgusu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Seçim Vurgusu: Milletin Sıkıntıları Çözülecek
5
Dervişoğlu'ndan Öcalan ve Şiddetle Mücadele Vurgusu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yolsuzluk Uyarısı: 'Buz Dağının Görünen Kısmı'
7
Ayaş'ta 3 Yaşındaki Kızının Ölümüne Neden Olan Anne Tutuklandı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı