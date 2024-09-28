Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel Sektör İstihdamı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel sektör istihdamında uluslararası yatırımcıların önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, bu payın %8,8’e çıktığı vurgulandı. Erdoğan, bu artışın Türkiye’nin yatırım ortamının iyileştiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yatırım Ortamında Gelişmeler

Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını ve bu durumun ülke ekonomisine olumlu katkılar sağladığını belirten Erdoğan, özel sektörde istihdamın artırılması adına daha fazla adım atacaklarını söyledi.