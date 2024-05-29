Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sokak hayvanları düzenlemesi açıklaması geldi: “Hayvan severler daha çok sorumluluk alsın”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında, gündemle ilgili bazı açıklamalar yaptı. İsrail’in Gazze’de sürdürmüş olduğu saldırıları ele alan Erdoğan, sokak hayvanları ile ilgili gündemde olan düzenlemeye de değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde:

“Bu kan senin de eline bulaştı”

“Çadırlarda masum sivillerin yakılarak öldürülmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Netanyahu denilen vampirin barbarlığı, tüm dünya canlı olarak izliyor. Ey Amerika, bu kan senin de eline bulaştı. Ey Avrupa, İsrail’in bu vampirliğine siz de ortaksınız, çünkü sustunuz. Bu soykırım ve vahşet acilen durdurulmalıdır”

“Türkiye'yi darbe mahsulü anayasadan kurtaracağız”

“Türkiye’de yaşanan darbeler, Filistin meselesinden bağımsız değil. Darbelerin zamanlamasına bakılınca, Filistin ile olan dayanışmamızı kırmaya yönelik olduğu görülüyor. Siyonizm eli, ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. 15 Temmuz’da milletimizle darbeye karşı koyduk. Türkiye'yi darbe mahsulü anayasadan kurtaracağız.”

“Hayvan severler bu süreçte daha fazla sorumluluk almalı”

“Gelişmiş ülkelerde görülmeyen başıboş köpek sorunu bizde var. Bazı ülkeler, kendi vatandaşlarını Türkiye’ye gelme konusunda ‘kuduz riski’ ile uyarıyor. Biz canlıya her zaman merhamet gösterdik. Yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevdik. Kimse kalkıp da bizim merhametimizi sorgulamasın. Kısırlaştırma yöntemi ile bu iş çözülemedi. Türkiye’de 4 milyon sahipsiz köpek var. Bu rakam katlanarak büyürken, kuduz tehdidi de artıyor. Şimdi bu sorunu köklü şekilde çözmek zorundayız. Köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz. Sahipsiz köpekler, sahiplendirilene kadar, bakım evlerinde kalacak. Biz bu barınaklardaki hayvanların tümünün sahiplendirilmesini isteriz. Bu süreçte hayvan severler daha çok sorumluluk alacaktır. Eğer bu başarılırsa, bir sonraki adıma gerek kalmaz”