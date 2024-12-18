Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: İstikrar Herkesin Sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye İstikrarı Bölgesel İstikrar Demektir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin istikrarının bölgenin genel huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, 'Suriye'nin istikrarının, bölgenin istikrarı anlamına geldiğini bilen herkesin bu sürece katkı vermesini bekliyoruz. Bunu da samimiyetle arzu ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Süreçteki Katkılar Önemli

Erdoğan, tüm ülkelerin bu kritik dönemde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin, barış ve huzur ortamının sağlanmasında büyük bir etken olacağını sözlerine ekledi.