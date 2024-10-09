Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Kongresi'nde Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla şiddetle arasına mesafe koyan anlayışların destekleneceğini, ancak terörizmin asla kabul edilmeyeceğini belirtti.

Sel Felaketi ve Yardım Çalışmaları

Erdoğan, Bosna Hersek’teki sel felaketi sonrası hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yardım kuruluşlarının çalışmalara başladığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Bosna Hersek'e gittiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin Bosnalı kardeşlerine her zaman destek olacağını belirtti.

Recai Kutan'ı Anma

Hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan’ı anarak, onun Türk milletine verdiği değerli hizmetleri vurguladı. Kutan’ın özlemle anılacağını dile getiren Erdoğan, onun çalışma azmi ve mütevazılığını öne çıkardı.

6-8 Ekim Olaylarının Hesabı

Erdoğan, 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümünü hatırlatarak bu olayların kışkırtıldığını ve kaybedilen canlar için adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı. Olaylarla ilgili sorumluların yargı önünde hesap verdiklerini belirtti.

Demokratik Siyasette Şiddetin Yeri Yok

Erdoğan, demokratik siyasette şiddetin yeri olmadığını tekrar ederek, uzun zamandır çözüme kavuşturulmamış olan 6-8 Ekim olaylarına dair samimi bir muhasebenin yapılmasının önemine dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın Hedefi

Yeni yasama yılı için daha fazla uzlaşı ve diyalog zemini oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, TBMM'deki tüm partilerin bu anlayış içinde hareket etmelerini beklediklerini ifade etti.