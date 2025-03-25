Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yükselen terör olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, sokaklarda terör estirenlerin ve ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin asla başarılı olamayacağını vurguladı.

Çıkmaz Sokak Vurgusu

Erdoğan, teröristlerin girdikleri yolda çıkmaz sokakta bulunduklarını ifade ederek, "Bu ülkeye zarar vermek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur," dedi. Bu açıklama, hükümetin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.