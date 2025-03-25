Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör estirenlere karşı sert mesajlar verdi, çıkmaz sokakta olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yükselen terör olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, sokaklarda terör estirenlerin ve ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin asla başarılı olamayacağını vurguladı.

Çıkmaz Sokak Vurgusu

Erdoğan, teröristlerin girdikleri yolda çıkmaz sokakta bulunduklarını ifade ederek, "Bu ülkeye zarar vermek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur," dedi. Bu açıklama, hükümetin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuksuzluk Açıklaması: 'Hesabı Hukuk İçinde Soracağız'
2
Türk Kızılay, 46'ncı Aşevini Nevşehir'de Açtı
3
Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD Birinciliğini Açıkladı
4
Aydın'da Stabilize Yol Çöktü, Beton Mikseri Çukura Düştü
5
Edirne'de Tarihi 'Büyük Selimiye İftarı' Yapıldı
6
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Uyarısı: 'Çıkmaz Sokak!'

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği