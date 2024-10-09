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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tutukluluk Süresine İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutukluluk sürelerinin suç ve ceza oranlarına bağlı olarak belirleneceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tutukluluk Süresine İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tutukluluk Süresi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tutukluluk sürelerinin suçların niteliği ve cezalarıyla orantılı olarak belirleneceğine dair yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, bu düzenlemenin özellikle toplum vicdanını zedeleyen belirli suçlar için geçerli olacağını vurguladı.

Toplum Vicdanı ve Suçlar

Bu yöntemle, adalet sisteminin daha sağlıklı işlemesini sağlayacağını belirten Erdoğan, tutukluluk süresinin sadece suçun ağırlığıyla değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılıklar ile de bağlantılı olacağını ifade etti.

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