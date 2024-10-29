DOLAR
34,28 0,08%
EURO
37,09 -0,02%
ALTIN
3.035,57 -0,42%
BITCOIN
2.432.558,01 -1,99%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umut Dolu Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umut Dolu Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Vizyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleceğe dair umut dolu bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Acıları değil sevinçlerimizi yarıştıracağımız, karamsarlığı değil umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Umut ve Sevgi Dolu Bir Türkiye

Türkiye'nin, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, sevinçlerin paylaşılacağı bir toplum hedeflediklerini vurguladı. Bu bağlamda, insanların karamsarlık yerine umut dolu bakış açılarına yönelmelerinin önemini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Sosyal Medya Projesi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Türkiye Vurgusu
3
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırısında 62 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Cumhuriyet Bayramı'nda MSB'den Anlamlı Paylaşım
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Vurgusu
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhuriyet Bayramı'na Özel Mesaj
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umut Dolu Açıklama

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek