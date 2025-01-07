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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Valiler Buluşması'nda Sert Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda tarihsel uygulamalara sert eleştirilerde bulunarak devletin şefkatine ihtiyaç duyan kesimlere destek olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Valiler Buluşması'nda Sert Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valiler Buluşması'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de hafızalarımızda derin yaralar açan 28 Şubat dönemi uygulamalarının günümüz Türkiye'sinde yeri yoktur" dedi.

Valiler Günü'nü Kutladı

Programda, mülki idare amirlerinin "10 Ocak İdareciler Günü"nü tebrik eden Erdoğan, valilere, vali yardımcılarına ve kaymakamlara bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti. Görevi başında şehit olan ya da vefat eden mülki idare amirlerine rahmet diledi.

Devlet Geleneği ve Adalet Vurgusu

Devletin, ortak hedefler etrafında kenetlenen milletlerin akıl ve iradesinin tecessüm ettiği bir teşkilat olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devlet geleneğinin binlerce yıllık birikiminin ve tecrübesinin önemine dikkat çekti. "Bizim devlet tasavvurumuz hiçbir zaman maddeye dayalı bir anlayış üzerine inşa edilmedi; adalet ve vicdan üzerine bina edilen bir değerler silsilesinin tezahürü oldu" şeklinde konuştu.

Valilik Makamının Önemi

Valilik makamının devletin milletle bütünleştiği yegane nokta olduğu vurgusunu yapan Erdoğan, "Valilik milletin derdine derman olma makamıdır. Bu nedenle sizlerin halkımızın gönlünde yer bulan, onların taleplerini merkeze taşıyan köprüler konumunda olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Devletin Şefkatine Destek Olunması İsteniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mülki idare amirlerine seslenerek, devletin şefkatine ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olunmasını isteyerek, "Valilik, sabah 8, akşam 6 arasında yapılacak bir görev değildir" sözlerini kullandı. "Sizin vatandaşla hemhal, hemdert ve hemdem olmanız beklenir" diyerek, halkla kurulan ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Adalet ve Merhamet Dışında Bir Yönetim Anlayışı Olmaz

Günümüzde adaletin esas alındığı bir devlet anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtirken, Erdoğan, "Baskının, ayrımcılığın, millete karşı efendilik taslamanın meşru sayıldığı günler geride kalmıştır" diye konuştu. Valilerin, halka eşit muamelede bulunmalarının vazgeçilmez bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Ali’nin mektubundaki öğütleri hatırlatarak, valilerin adaletli ve merhametli bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. "Hak hususunda orta yolu tutmak, adaleti herkese yaymak ve halkın rızasını kazanmak"

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