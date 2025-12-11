DOLAR
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Tadilat Başladı — Hedef Bölgenin En İyisi

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 24 Ekim'de başlayan kapsamlı tadilatla yenileniyor; tamamlanma hedefi 7 Mart 2027. Uçuşlar kesintisiz sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:05
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Tadilat Başladı — Hedef Bölgenin En İyisi

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Tadilat Başladı

Bölgenin en iyisi olma hedefiyle kapsamlı yenileme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında hizmete açılan Selahaddin Eyyubi Havalimanı, bölgedeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir tadilat sürecine girdi.

Havalimanı, geçen 11 yıllık dönemde çevre illerden olduğu kadar komşu ülkeler İran ve Irak'tan gelen on binlerce yolcuya ev sahipliği yaptı. İstanbul ve Ankara gibi büyük metropollere sağladığı güvenli ve kesintisiz ulaşım sayesinde Yüksekova'ya yoğun yolcu akışı sağlandı.

Bölgenin en iyisi olacak hedefiyle yola çıkan havalimanı, başlattığı yenileme ile bu hedefi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Tadilat çalışmaları, yüklenici firma tarafından 24 Ekim'de başlatıldı. Çalışmaların 7 Mart 2027 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Yetkililer, devam eden kapsamlı tadilatlara rağmen uçak seferlerinin kesintisiz olarak devam ettiği bilgisini verdi.

Yapılacak yenilemelerin tamamlanmasıyla Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın bölgede lider konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

