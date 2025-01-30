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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıya Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının hakkaniyetli görev yapabilmesi için destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıya Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargı İçin Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargının görevini başarılı bir şekilde yerine getirmesi için gereken desteği sağlama sorumluluğumuzun önemine dikkat çekti. Erdoğan, 'Hepimiz yargının görevini layıkıyla, hakkaniyetle uygun şekilde yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz' sözleriyle, yargı bağımsızlığının ve adaletin sağlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Adaletin Temel Taşı

Yargının güçlendirilmesinin ve adaletin sağlanmasının, toplumun üzerinde büyük bir etki yarattığına işaret eden Erdoğan, bu konuda atılacak adımların büyük önem taşıdığını belirtti.

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