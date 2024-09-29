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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni basketbol tesisinin gençlere ve millete hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin önemine vurgu yaparak, "Bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum," dedi.

Tesisin Önemi

Erdoğan, gençlerin sporla buluşmasının ülke için büyük bir kazanım olduğunu belirtti ve bu tür tesislerin arttırılması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye'nin spor alanındaki gelişimini desteklemek amacıyla yapılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

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