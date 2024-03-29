Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması: "Sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Görevlileri ile İftar programında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, seçimlerin sahada kazanıldığını ve sandıkta tescil edildiğini vurgulayarak, sahada aktif rol almanın sandık sonuçlarını belirlediğini ifade etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için dua ediyoruz.

Yetime, öksüze, başı dara düşen herkese sahip çıkmaya devam edeceğiz. Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Milli iradenin üstünlüğüne inanan kadro olarak yetkiyi başka yerlerde aramadık. Geçmişte milletten alamadıkları iktidar yetkisini darbeyle gasbetmeye can atanlar vardı. Aynı şekilde sandığa milletin atmadığı oyu hileyle kendi lehine yazdırmak için çalışanlara rastlıyorduk. Bıraksak aynı zihniyet kafayı kaldıracak. Biz teşkilatımızla, sandık görevlilerimizle sandığı da sonuçları da çok sıkı tuttuğumuz için kimse başka yola başvuramıyor.

Şu anda öyle kirli pazarlıklar var ki. CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayı bu tezgahların peşinde. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. Biz muradımıza ereceğiz.

Kimi partiler kendi seçmenlerinin oyunu adeta işporta pazarına çıkardı. Kazanmak değil, kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar, eurolar. Kimse böyle bir tabloyu ilkeyle, davayla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de, hakikatler değişmiyor.

Bu seçimde İstanbul'da şehirle, şehrin geleceğiyle ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor. İstanbul'un depreminden trafiğine, hiçbir meselesi gündemlerinde olmayanların yürüttükleri kampanyanın arkası bir hayli karanlık.

"Seçim sahada kazanılır"

Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir. Sahada yoksanız sandıktan bir şey çıkmaz. Sandığa dikkat etmezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Asıl vazife pazar günü sizi bekliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de müsaade etmeyiz.

Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız.

Biz Murat Kurum kardeşimizin hem şehrin son dönemdeki kayıplarının telafisini yapacağına, hem geleceğe hazırlanmadaki becerisine güveniyoruz.