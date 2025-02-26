Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğum Gününde Teşekkürlerini İletti

Erdoğan, Doğum Gününü Kutlayanlara Teşekkür Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum günü dolayısıyla kendisini arayan, mesaj gönderen ve sosyal medya üzerinden tebrik eden tüm şahıslara teşekkürlerini sundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum günümü tebrik eden ve samimi temennilerini ileten tüm vatandaşlarıma, yol ve dava arkadaşlarıma, mevkidaşım dostlarıma, tüm kardeşlerime canıgönülden şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkeye hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu aziz milletin bir ferdi olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduğum için Rabb'ime hamdediyorum." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Paylaşımında ayrıca, "Allah'ın izniyle, bu can bu tende oldukça 'daha adil bir dünya' için çalışmaya, 'her şey Türkiye için' diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. Hep birlikte nice yıllara..." sözlerine de yer verdi.