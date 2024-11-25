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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkı Zor Günlerin Ardından Huzura Kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini vurguladı ve küresel enerji stratejileri hakkında bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Halkı Zor Günlerin Ardından Huzura Kavuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin İçin Umut Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "İnşallah Filistin halkı da bu zor günlerin sonunda feraha, barışa, huzura kavuşacak. Zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır." dedi.

Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nde Filistin Meselesi

Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'nde, Gazze'deki İsrail barbarlığına dikkat çektiğini ve Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları anlattığını belirtti.

"Burada saygın pek çok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptık ve Gazze ile Lübnan'daki katliamlar üzerine odaklandık," diyen Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile ticari ilişkilerin yanı sıra Gazzeli ve Lübnanlı kardeşlerin sıkıntılarını ele aldıklarını aktardı.

Filistin Meselesine Haksız Eleştiriler

Erdoğan, "Filistin meselesiyle ilgili Türkiye'yi haksız yere eleştirmek, bir hassasiyetin değil kötü niyetin göstergesidir" diyerek, her Filistinlinin acısının kendilerini de derinden etkilediğini vurguladı.

"Sabreden zafere ulaşır. İnşallah Filistin halkı, bu zor günlerin sonunda huzura kavuşacak," diyen Erdoğan, uluslararası ceza mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında verdiği tutuklama kararını da desteklediğini belirtti.

Enerji ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Erdoğan, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefini vurgulayarak, BOTAŞ'ın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla İstanbul Energy Forumu'nda önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Madencilik sektöründe elde edilen başarıları aktaran Erdoğan, "2024'te bor ürünleri ihracatını 1,3 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Doğal gazda Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin 7 milyon metreküpü geçtiğini de ekledi.

Gündelik Petrol Üretimi ve Enerji Destekleri

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bugün günlük petrol üretiminin 155 bin varili aştığını bildirdi. Dar gelirli vatandaşlar için enerji desteklerinin sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, 2023'te 328 milyar lira elektrik ve 275 milyar lira doğal gaz teşviki verdiklerini açıkladı.

"Bu yılbaşından beri 4,1 milyon haneye 8,1 milyar lira elektrik desteği sağladık," diyerek, sosyal devlet anlayışının gereğini yerine getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(Sürecek...)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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