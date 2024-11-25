Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistinli Kadınların Onurlu Duruşu Örnek Oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistinli Kadınlara Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliam şebekesinin barbarlıklarına karşı çıkan Filistinli kadınların cesur duruşunu övdü. Erdoğan, bu asil duruşun tüm dünyaya, tüm kadınlara örnek olduğunu belirtti.

Erdoğan konuşmasında, "Filistin'in onurlu kadınları, zalime boyun eğmeyerek gösterdikleri dik duruşlarıyla takdir toplamaktadır. Bu mücadele, sadece Filistin'de değil, tüm insanlık için bir ilham kaynağıdır" diyerek Filistinli kadınların rolünü ön plana çıkardı.

Cumhurbaşkanı, bu onurlu mücadelede yer alan kadınların birbirlerine destek olarak, tüm zorluklara karşı dimdik durmalarının önemine de dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.