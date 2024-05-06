Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki çatışmaların sona ermesi için İsmail Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona ermesi için Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, kabine toplantısı öncesinde yapıldı ve Gazze’deki durum hakkında kritik konular ele alındı.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin detaylarını aktardı. Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduklarını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladı. Bu, Gazze’deki çatışmaların sona ermesi için atılması gereken önemli bir adım olarak görülüyor.

Erdoğan, Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırdı.