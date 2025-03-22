Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Huzurumuzu Kaçırmaya Çalışıyorlar!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında muhalefeti eleştirerek huzuru bozma çabalarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 20:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Huzurumuzu Kaçırmaya Çalışıyorlar!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada, muhalefeti hedef alarak ülke genelinde huzurun kaçırılmasına yönelik eylemlere dikkat çekti. '4 gündür milletin huzurunu kaçırma, insanlarımızı kutuplaştırma adına ne varsa hepsini yapıyorlar.' diyen Erdoğan, bu durumun ülkeye zarar verdiğini vurguladı.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, yaklaşan seçimler öncesinde muhalefetin yaptığı eleştirilerin sert bir yanıtı olarak değerlendiriliyor. Anketlerdeki değişimler ve siyasi gündemin yoğunluğu, liderin bu tür söylemlerle kamuoyunu etkileme çabasını gösteriyor.

Huzur ve birliktelik vurgusu yapan Erdoğan, milletin birliği için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

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